TÜGVA'da 'Bir Kan, Üç Can' Temalı Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

TÜGVA'dan Farkındalık Yaratacak Kan Bağışı Etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 'Bir Kan, Üç Can Demektir' sloganıyla anlamlı bir kan bağışı programı düzenledi. Etkinlik, Eyüpsultan'daki vakfın bahçesinde gerçekleştirildi ve Türk Kızılayı'nın mobil araçları vatandaşlara hizmet verdi. Gün boyunca kan bağışı yapma imkânı sunuldu.

Kızılay'ın Stok Önemi Vurgulandı

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğe dair açıklamada bulundu. Kış aylarında bağışların azalmasının Kızılay'ın kan stoklarını tehlikeye soktuğunu belirtti. Beşinci, bu etkinliğin, kan ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Beşinci, şöyle konuştu: "İnsanlar zora düştüğü zaman kanın önemini daha iyi anlıyorlar. Bunu normal zamanda ne kadar güçlü tutarsak, zor zamanda o kadar güçlü bir şekilde destek alabiliriz."

Genç Kızılay'dan Destek Çağrısı

Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan da kış aylarında kan bağışlarının ciddi oranda düştüğünü ifade etti. Çalışkan, Türkiye'de her yıl 3 milyon ünite kan ihtiyacının olduğunu, bunun 2,5 milyondan fazlasının Kızılay tarafından karşılandığını belirtti. İstanbul'un, kan ihtiyacı açısından en kritik illerden biri olduğunu aktardı.

Çalışkan, "Her gün 3 bin ünite kan ihtiyacına maruz kalıyoruz. Kritik dönemlerde kan stoklarını sağlıklı tutabilmek adına bağış çağrısı yapıyoruz." diye ekleyerek, TÜGVA'nın bu anlamlı çağrıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.