Tunceli'de Tüfekle Yaralanma Olayı

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde Tüfekle Yaralanma Olayı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aslıca köyünde meydana gelen olayda, Muzaffer Y. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralanma nedeni henüz belirlenemedi.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Köy sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli olan tedavi için havadan nakil için hazırlık yaptı.

Malatya'dan gelen ambulans helikopter, yaralıyı aldı ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne acil bir şekilde ulaştırdı. Yaralının durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Olayla İlgili Soruşturma

Olayın detaylarını araştırmak amacıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayın nedenini ve mağdurun kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.