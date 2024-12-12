Türkiye Aracılığıyla Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı

Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Anlaşma

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Anlaşması, yaklaşık bir yıldır süregelen bölgesel gerilimi sona erdirdi. Bu önemli gelişme, Arap basınında geniş bir şekilde yer buldu.

Arap Basınındaki Yansımalar

Mısır merkezli Cario24, haberi "Tarihsel uzlaşma, Erdoğan: Etiyopya ve Somali ile ortak bir mutabakat anlaşması üzerinde anlaştık" başlığıyla duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’ın Eş-Şarkul Avsat gazetesi ise “Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında gerilimi sona erdirmek için 'tarihi bir anlaşma' dan bahsediyor" şeklinde başlık attı. Gazete, haberi paylaşmak için Erdoğan, Mahmud ve Ahmed’in el ele olduğu bir fotoğraf kullandı.

El-Hades televizyonu da “Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında gerilimi sona erdirmek için 'tarihi' bir anlaşma yapıldığını duyurdu" başlığını tercih etti. Haberde, Erdoğan ile Mahmud'un ortak basın toplantısındaki konuşmalarına yer verildi.

Katar merkezli Aljazeera, “Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasında 'tarihi uzlaşma' ilan etti" manşetini atarken, Alaraby TV, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözümünü duyuran basın toplantısının ayrıntılarını aktardı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, haberi “Erdoğan: Etiyopya ile Somali arasında, iki ülke arasındaki gerilimi sona erdirmek için tarihi bir anlaşma yapıldı" başlığıyla yayınladı. Lebanon24 ise Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu tarihi adımı “Tarihi anlaşma, Erdoğan Somali ile Etiyopya arasındaki uzlaşıyı duyurdu" başlığıyla duyurdu.

Ürdün merkezli el-Gad gazetesi de “Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasında 'tarihi uzlaşma' ilan etti" manşetini kullanırken, BAE merkezli El-Ayn el-İhbariyye de bu tarihi anlaşmanın detaylarının altını çizdi.

Moskova merkezli Rusia Today'in Arapça kanalı RT Arabic, anlaşmayı sıkı sıkı el sıkışırken gösteren bir fotoğraf eşliğinde duyurdu. CNN Arabic ise, anlaşmayı “Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki tarihi anlaşmayı duyurdu: Anlaşmazlıkları giderme konusunda anlaştılar" başlığıyla aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Somali Devlet Başkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi yönünde tarihi bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.