Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de Günde 8 Bin İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de günlük olarak 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ekmek dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın anlaşmalı olduğu fırınlarda pişirilen ekmekler, uzman ekipleri tarafından titizlikle poşetlenerek dağıtım noktalarına ulaştırılıyor.

Yardımlar, önceden sahada tespit edilen ihtiyaç sahiplerine fişleriyle teslim edilerek gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda, Halep'in Sukkeri semtine giden TDV ekipleri, 1000 aileye yönelik geniş çaplı bir ekmek dağıtımını başarıyla tamamladı.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İbrahim Gümüş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından itibaren Suriye'de etkin bir şekilde faaliyet yürüttüklerini belirterek, her gün ekmek dağıttıklarını vurguladı. Gümüş, savaşın getirdiği zorluklardan dolayı mağdurların ekmeğe ulaşmakta sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Halep, Hama, Humus ve Şam gibi bölgelerde de ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırma çalışmalarının arttığını ifade eden Gümüş, günlük toplamda 8 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını bildirdi. Suriyelilerin Türkiye'yi umut olarak gördüğünü dile getiren Gümüş, ekmek dağıtılan bölgelerdeki insanlar tarafından sevinçle karşılandıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de günlük 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ekmek dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de günlük 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ekmek dağıtıyor.