Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi hizmete başlıyor: Tedavi, hastalığın durumuna göre 20 dakika ile 1 saat arasında sürecek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özyiğit, Türkiye'de ilk olan ve dünyada sadece 18 tane bulunan robotik jiroskopik radyocerrahi cihazını tanıttı. Özyiğit, cihazın baş, boyun ve beyin kanserleri ile bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinde yüksek başarı sağladığını vurguladı.

Özyiğit, cihazın hastaların bilinci açıkken ve genel anestezi olmadan tedavi edilmesine imkan verdiğini söyledi. "Hastalar herhangi bir ağrı hissetmeyecek. Tedavi hastalığın durumuna göre 20 dakika ile 1 saat arasında sürecek. Tedavi bittikten sonra hastalarımız günlük rutin işlerine dönebilecek." dedi. Özyiğit, cihazda bulunan X ışınlarının çok yüksek enerjili olduğunu, bu sayede tümörlü hücreleri hedef alarak yok ederken sağlıklı hücrelere zarar vermediğini belirtti.

Özyiğit, ZAP-X sisteminin Kobalt-60 radyoaktif kaynağına gerek kalmadan çalıştığını, bu sayede hem maliyetlerin hem de kurulum sürelerinin azaldığını belirtti. Özyiğit, cihazın önümüzdeki hafta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanacağını ve tedavi süresinin de kısaldığını söyledi.