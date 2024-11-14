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Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Artıyor

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti, Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı ile işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:26
Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Artıyor

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı

Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou Nguesso başkanlığında düzenlendi. Toplantı, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Önemli Mutabakatlar ve Anlaşmalar

Toplantıda, Türkiye ve Kongo arasında arazi kullanımı, toprak etüdü ve haritalama alanında işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ile Kongo Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Eğitim Alanında İşbirliği ve KOSGEB ile Kongo Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (ADPME) arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

İlişkilerin Gelişimi ve Ticaret Hacmi

Bakan Yerlikaya, bu toplantının iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini artırma iradesini gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, 2003 yılı itibarıyla Afrika ile ticaret hacminin 5.4 milyar dolardan 37 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu süre zarfında ihracatın 2.1 milyar dolardan 22 milyar dolara ve ithalatın 3.3 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Kongo ile İkili İlişkiler

Kongo ile ikili ticaret hacminin 163 milyon dolara ulaştığını belirten Yerlikaya, bunun yaklaşık 149 milyon dolarının ihracat olduğunu açıkladı. Ayrıca, Türk müteahhitlerinin Kongo Cumhuriyeti'nde üstyapı projeleri üstlendiğini belirtirken, bu projelerin maliyetinin 595 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Kongo Cumhuriyeti'nde enerji ve altyapı yatırımlarında önemli bir rol oynamaya devam edeceğini ve imzalanan anlaşmaların iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Nguesso’dan Destekleyici Açıklamalar

Kongo Cumhuriyeti Bakanı Nguesso ise iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine vurgu yaptı. Türkiye'nin sanayi ve kültürel olarak önemini vurgularken, bunun işbirliğine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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