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TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Şehitlerin Kimlikleri Açıklandı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşenlerin kimlikleri belirlendi ve 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:51
TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Şehitlerin Kimlikleri Açıklandı

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Saldırıda; Cengiz Coşkun (kalite kontrol görevlisi), Zahide Güçlü (Makina Mühendisi), Hasan Hüseyin Canbaz (TUSAŞ çalışanı), Atakan Şahin Erdoğan (güvenlikçi) ve Murat Arslan (taksi şoförü) hayatını kaybetti.

Yaralananlar Tedavi Altında

Saldırıda yaralanan 22 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi edilmektedir. Bu süreçte, TUSAŞ’ta çalışan Zahide Güçlü’nün eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği esnada saldırının gerçekleştiği öğrenilmiştir.

Teröristlerin Kaçış Yöntemi

Saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde bulunan Arslan Taksi Durağı'na ait bir araca bindiği, Murat Arslan'ı öldürüp cesedini aracın bagajına gizlediği belirlenmiştir.

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