TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 31 Aralık'ta Sona Erecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül tarihinde başlayan 2025-2026 tarımsal üretim dönemi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Don mağduru çiftçiler ve destekleme talepleri

Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, Türkiye'de meydana gelen zirai don nedeniyle mağdur olan ve yanlış yönlendirme sonucu başvuru yapamadıkları için desteklemelerden yararlanamayan çiftçilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 65 ilimizde etkili olan zirai don nedeniyle ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığını, 14 Eylül tarihinde yayımlanan '2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Karar' kapsamında ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin, sigortası olmasa bile girdi maliyetleri ve hasar oranları nispetinde desteklendiğini hatırlattı.

Bayraktar, birçok çiftçinin yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksikliği nedeniyle 24 Temmuz olarak belirlenen son başvuru tarihine kadar desteklere başvuramadığını vurgulayarak, "Başvuramayan çiftçilerimiz mağdur edilmemeli ve onlar da kapsama alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle miras ve intikal sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan arazilerin kayıt altına alınmasının önünün açıldığını ve bunun ÇKS kayıtlılığını artırdığını belirten Bayraktar, 2025 yılında yönetmelikte yapılan düzenlemelerle kayıtlı üretim bilgilerinin güncellenmesi ile ikinci ve üçüncü ekim/dikim bilgilerinin başvuru sahibinin talebi üzerine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu marifetiyle bildirilebileceğini aktardı.

Bayraktar, beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık tespit edilmesi halinde üretim yılı boyunca re'sen düzeltmeler yapılabileceğini, ayrıca hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tarım arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda başvuruların taahhütname ile yapılabileceğini söyledi. Yapılan düzenlemelerle ÇKS kayıtlılık oranlarının arttığını ifade etti.

Veri girişi protokolü ve uygulamanın yaygınlaşması

Bayraktar, 9 Eylül 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB arasında imzalanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi Devrine İlişkin Protokol' kapsamında 2024'te ÇKS veri girişlerinin 3 pilot ilde Ziraat Odaları tarafından yapıldığını, bu yıl ise protokolün kapsadığı il sayısının 21'e çıkarıldığını ve veri girişlerinin bu illerde Ziraat Odaları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Önümüzdeki iki yıl içinde uygulamanın 81 il genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bayraktar, Ziraat Odalarına ve Bakanlık merkez ile taşra teşkilatına teşekkür etti. Birliğin veri giriş sorumluluğunu üstlenmesiyle, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin çiftçilere daha fazla zaman ayırabileceğini ve hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Bayraktar son olarak, ÇKS başvurularının bitimine kısa süre kaldığını, bu nedenle yoğunluğun arttığını ve yıl sonuna kadar işlemlerin tamamlanması için Ziraat Odalarının yoğun çaba gösterdiğini belirterek, yaşanabilecek sorunların önlenmesi adına başvuruların 31 Aralık'a kalmadan yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, "1 EYLÜL TARİHİNDE BAŞLAYAN 2025-2026 TARIMSAL ÜRETİM DÖNEMİ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI 31 ARALIK TARİHİNDE SONA ERECEK" DEDİ.