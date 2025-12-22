Çorumlu kadın girişimci 11 mandayla başladı, siparişlere yetişemiyor

Çorum’da yaşayan 54 yaşındaki Safiye Kartoğlu, eşi Sait Kurtoğlu’nun emekliliğinin ardından yerleştikleri Koparan köyünde hayvancılığa başladı. Sekiz yıl önce 11 anaç manda ile üretime başlayan Kartoğlu, bugün yaklaşık 100 hayvan ile üretimini sürdürüyor ve taleplere yetişemez hale geldi.

Başlangıç ve mücadele

Hiçbir ekipman olmadan yola çıktıklarını, traktör bile bulunmadığını belirten Kartoğlu, aile desteği ve azimle bugünlere geldiklerini vurguluyor. Üretime başladıklarında eleştirilere rağmen pes etmediklerini söyleyen girişimci, kadınlara üretime katılma çağrısında bulunuyor.

Hayvancılığa başlama serüvenini anlatan Safiye Karoğlu, "Eşim emekli olduktan sonra Çorum’un Koparan köyüne gelerek hayvancılığa başladık. Bu işe başlayalı sekiz yıl oldu. Kadın girişimci olarak manda yetiştiriciliğiyle yola çıktık. Eşim uzun yıllar bu sektörde çalıştığı için hayvancılığa her zaman ilgimiz vardı. Emeklilik sonrası başka bir işte çalışmasını istemedik, kendi üretimimizi yaparak memleketimize fayda sağlamak istedik ve özellikle Çorum’u tercih ettik. İşe ilk başladığımızda 11 anaç hayvanımız vardı. Hiçbir ekipmanımız yoktu, hatta traktörümüz bile yoktu. Eşimle birlikte büyük zorluklar yaşayarak bugünlere geldik. Bir işe başladığınızda hemen ’olmuyor’ deyip vazgeçmemek gerekiyor. Sekiz yıl boyunca eşimle birlikte büyük bir mücadele verdik. İki, iki buçuk yıl boyunca hem çobanlığı, hem üretimi hem de hayvan bakımını tamamen kendimiz üstlendik. Bu süreç sonunda çok güzel bir noktaya geldik. Özellikle kadınlara tavsiye ediyorum. Evde oturmak yerine çalıştıkça insanın kendine olan güveni artıyor. Üretmek, faydalı olmak ve bir katkı sunmak gerçekten çok değerli. Her kadının kendi alanında, hayvancılık olmak zorunda değil, mutlaka bir şeyler yapması gerektiğine düşünüyorum. Şu ana kadar ciddi bir yol katettik" dedi.

Ürün çeşitliliği ve talep

Kartoğlu, manda sütünden yoğurt, tereyağı, kaymak ve sucuk gibi ürünler üretiyor. Yaz mevsiminde manda sütünden dondurma üretimine de başlayan girişimci, deneme üretimlerinde müşterilerden olumlu dönüşler aldığını ve ileride seri üretime geçmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Üretimdeki verim mevsime göre değişiyor: mandalardan kış mevsiminde 70-80 kilograma kadar, yaz mevsiminde ise 150-200 kilograma kadar süt alındığı, ürünlerin haftanın iki günü Çorum’daki müşterilere ulaştırıldığı ifade ediliyor.

Gelecek hedefleri ve yatırım planı

İşini büyütmeyi amaçlayan Kartoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle tam otomasyonlu bir sisteme geçmeyi hedefliyor. Mevcut yer imkanlarını iyileştirerek hayvan sayısını 500’e kadar çıkarma planı olan girişimci, böylece Çorum’u mandacılıkta Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

"Gerekli destekleri alarak işleri ve hayvancılık sektöründe büyümek istiyoruz. TKDK destekleriyle daha modern, otomasyon sistemli bir yapıya geçerek işi büyütmek istiyoruz. Şartlar uygun olursa hayvan sayısını 100, 200 hatta 500’e kadar çıkarmayı hedefliyorum. Amacım, mandacılıkta Çorum’un adını Türkiye genelinde duyurmak. Yaz aylarında manda sütünden dondurma üretimine de başladık. Ürünlerimizi müşterilerimize tattırdık ve oldukça olumlu geri dönüşler aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu seri üretime dönüştürerek manda sütü dondurmasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz. Yaz döneminde günlük 150-200 kilo süt alımı yaparken, kış aylarında doğumlar yaklaştığı için bu miktar 70-80 kiloya kadar düşüyor. Tereyağı, kaymak, yoğurt ve özellikle sucuk ürünlerimize yoğun talep var. Özel müşterilerim bulunuyor ve siparişleri haftada iki gün Çorum’a götürüyorum. Bu işe başladığımda çok eleştirildim, ’yapamazsın’ diyenler oldu. Ancak ben bu işi severek yapıyorum. İyi ki başlamışım, iyi ki vazgeçmemişim. Her şey doğalıyla güzel. Yaptığım işten son derece memnunum" diye konuştu.

Sonuç: Safiye Kartoğlu’nun azmi ve aile desteğiyle başlayan manda üretimi, bölgesel bir üretim girişiminden Türkiye çapında marka olma hedefi taşıyan bir projeye dönüşüyor. TKDK destekleriyle planlanan modernizasyon ve kapasite artışı, Çorum’un mandacılık kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

