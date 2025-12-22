DOLAR
Bursa Kış Spor Okulları'nda 4-16 Yaş Çocuklar Sertifikalarını Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları üçüncü dönemi tamamladı; 4-16 yaş arası çocuklar 4 haftalık eğitim sonrası sertifikalarını aldı. Dördüncü dönem 27 Aralık'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:15
4 haftalık eğitimle spor ve öğrenim bir arada

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okullarında üçüncü dönemi tamamlayan çocuklar, kış dönemini hem spor yaparak hem de öğrenerek geçirdi ve sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye, kentteki tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor veya sanat dalıyla uğraşmasını hedefliyor. 4-16 yaş arasındaki katılımcılar, program kapsamında 4 haftalık temel spor eğitimleri aldı.

Modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülen Kış Spor Okulları'nda bu yıl 12 branşta eğitim verildi: karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme.

Program, 9 dönem şeklinde düzenleniyor ve hafta sonları gerçekleştiriliyor. Üçüncü dönem tamamlandı; dördüncü dönem ise 27 Aralık'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm çocukları Kış Spor Okulları'na davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

