Bursa Kış Spor Okulları'nda 4-16 Yaş Çocuklar Sertifikalarını Aldı

4 haftalık eğitimle spor ve öğrenim bir arada

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okullarında üçüncü dönemi tamamlayan çocuklar, kış dönemini hem spor yaparak hem de öğrenerek geçirdi ve sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye, kentteki tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor veya sanat dalıyla uğraşmasını hedefliyor. 4-16 yaş arasındaki katılımcılar, program kapsamında 4 haftalık temel spor eğitimleri aldı.

Modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülen Kış Spor Okulları'nda bu yıl 12 branşta eğitim verildi: karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme.

Program, 9 dönem şeklinde düzenleniyor ve hafta sonları gerçekleştiriliyor. Üçüncü dönem tamamlandı; dördüncü dönem ise 27 Aralık'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm çocukları Kış Spor Okulları'na davet etti.

