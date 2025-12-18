DOLAR
Ukrayna'nın İHA Saldırısı Rostov'da: 3 Ölü

Ukrayna’nın dün akşam düzenlediği İHA saldırısında Rostov-na-Donu’da bir yük gemisi vuruldu, 3 kişi hayatını kaybetti; Bataysk’ta yangın ve yaralanmalar bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:27
Saldırıda yük gemisi vuruldu, bölgeler hedef alındı

Ukrayna’nın dün akşam Rusya’nın Rostov bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve Rostov-na-Donu kentindeki bir yük gemisinde yangın çıktığı bildirildi.

Yetkililer, saldırının Rostov-na-Donu, Bataysk ve Taganrog bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

Belediye ve valinin açıklamaları

Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Alexander Skryabin, saldırıda rıhtımda demirli halde bulunan bir yük gemisinin vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Skryabin, acil durum ekiplerinin yangını söndürmek için hızla olay yerine geldiğini ve yaklaşık 20 metrekareye yayılan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca herhangi bir petrol ürününün denize yayılmasının engellendiğini bildirdi.

Rostov Valisi Yuri Slyusar da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gemiye yönelik saldırıda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bataysk'taki hasar ve yaralılar

Vali Slyusar, Bataysk şehrinde iki konutun saldırılardan etkilendiğini ve binalarda yangın çıktığını aktardı. Açıklamaya göre, Bataysk’ta 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’üne olay yerinde müdahale edilirken, 3 yaralı Bataysk Acil Hastanesi’ne sevk edildi.

Vali, olaydan etkilenenler için taziye mesajı yayımladı ve yetkililerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

