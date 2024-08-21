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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te Çevre Yolu Projesini İnceledi

Bakan Uraloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çevre yolu projesinin işleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te Çevre Yolu Projesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Tatvan Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan ilçesindeki çevre yolu inşaatını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, çevre yolu sayesinde mevcut 40 dakikalık seyahat süresinin 5 dakikaya ineceğini duyurdu.

Proje Detayları ve Tasarruflar

Çevre yolu projesi ile birlikte, şehir geçişinde yaklaşık 2 kilometre kısalama sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu sayede yıllık 1,3 milyar lira tasarruf elde edileceğini ifade etti. Ayrıca, tünel çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, "T2 tüneli" olarak adlandırdıkları tünelde 1300 metre kazı ve destekleme çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Trafik Yoğunluğu ve Çevresel Etkiler

Tatvan'da günlük trafiğin 20 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte transit trafiğin bu yoldan geçeceğini ve yerel trafiğin de azalmış olacağını belirtti. Bu proje ile birlikte yılda 4,574 ton egzoz salınımını da azaltmayı hedeflediklerini ekledi.

Çalışmaların Hızlandırılması

Uraloğlu, projede hızlanmaya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ilgili firma ile görüşmelere devam ettiklerini kaydetti. Ödenek konusunda destek sağlayacaklarını da belirtti. Çalışmaları tamamladıklarında projenin sağladığı tasarruf ile başlangıçtaki yatırımı birkaç yıl içinde geri alacaklarını vurguladı.

Teşekkürler

Son olarak, Tatvanımın ve Bitlis'in yararına olan bu projeye katkı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür eden Uraloğlu, projenin kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını müjdeledi.

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