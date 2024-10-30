Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 'Türkiye Kart' Projesi Açıklaması

Türkiye Kart ile Tek Kart Dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye genelinde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak olan "Türkiye Kart" projesinin detaylarını paylaştı.

Tek Kart, Çoklu İşlev

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Dilerseniz bu kartı kredi kartı olarak da kullanabileceksiniz," şeklinde konuştu.

Tüm Kartlar Bir Araya Gelecek

Uraloğlu'nun açıklamalarında, mevcut toplu taşıma kartlarının birleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. "Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin geliştirdiği bir uygulama ile bu sistemi yaygınlaştırıyoruz. Otoparklar ve milli parklar da bu uygulamaya dahil olacak," dedi.

Gelecekte Tek Kart

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye'nin dört bir yanında geçerli olacak tek bir kartın sağlanmasının amaçlandığını belirterek, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın tek bir kartla tüm toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmeleridir," ifadelerini kullandı.