Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali 22-26 Ekim'de — Fethiye'de 25'incisi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali 22-26 Ekim'de; yamaç paraşütü, akrobasi, base jump ve konserlerle beş gün sürecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:37
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 22-26 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hava oyunları festivallerinden biri olan etkinliğe, farklı ülkelerden birbirinden değerli sporcuların katılacağını belirtti.

Etkinlikler ve program

Beş gün sürecek festivalde seyircilere adeta bir hava şenliği sunulacak; programda yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşları yer alacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileriyle Ölüdeniz'de benzersiz bir atmosfer hedefleniyor.

Karaca'nın açıklaması: "Beş gün boyunca yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşlarıyla gökyüzü adeta şenlenecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileriyle Ölüdeniz'de eşsiz bir festival atmosferi yaşanacak. Tüm halkımızı ve ziyaretçilerimizi bu görsel şölene davet ediyoruz."

