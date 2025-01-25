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Ümraniye'de Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Ümraniye'de devrilen servis minibüsünde 7 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:08
Ümraniye'de Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Ümraniye'de Servis Minibüsü Devrildi

Ümraniye'de yaşanan talihsiz bir olayda, Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Bu kaza sonucunda minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların 3’ü kendi imkanlarıyla, 4’ü ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

Trafik Akışı Normale Döndü

Minibüsün devrilmesi nedeniyle kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü. Olay yerindeki ekipler, güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını sağladı.

Ümraniye Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu...

Ümraniye Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu...

Ümraniye Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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