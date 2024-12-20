UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: İsveç'in Kararı Filistinli Mültecileri Tehdit Ediyor

UNRWA'nın Zorlu Süreci

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın şu an eşi benzeri görülmemiş siyasi saldırılara maruz kaldığını ve bu durumun Filistinlilerin mülteci statüsünü ortadan kaldırma amacı taşıdığını vurguladı.

İsveç'in Desteği Kesmesi

Lazzarini, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsveç'in UNRWA'ya yönelik mali desteği 2024 yılı sonuna kadar kesme kararını eleştirdi. Lazzarini, "İsveç'in mali desteği kesme kararı, UNRWA'nın dezenformasyon dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş siyasi güdümlü saldırılara maruz kaldığı bir dönemde meydana gelmektedir. Bu saldırılar, Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayı hedeflemektedir," ifadesini kullandı.

Hayal Kırıklığı Yaratan Bir Karar

Lazzarini, İsveç'in, BMGK'nın UNRWA'yı destekleyen bir kararını ezici bir çoğunlukla kabul etmesinden yalnızca bir gün sonra böyle bir karara imza attığını hatırlattı. Kararın Filistinli mülteciler için en kötü zamanda geldiğini belirten Lazzarini, "İsveç hükümetinin, 2025 yılında UNRWA'yı finanse etmeyi durdurma kararı hayal kırıklığı yaratmıştır," dedi.

Eğitim ve İnsani Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Stockholm yönetiminin UNRWA'ya on yıllardır hem siyasi hem de mali destek sağladığını hatırlatan Lazzarini, bu kararın İsveç'in insani kalkınmaya yaptığı yatırımları baltalayacağını ve bölge genelinde yüz binlerce çocuğun eğitime erişimini engelleyeceğini ifade etti.

İsveç Hükümeti'ne Çağrı

Lazzarini, İsveç yönetimini bu kararı gözden geçirmeye çağırarak, "İsveç, UNRWA aracılığıyla hem siyasi çözüme hem de Filistinli Mültecilerin insani gelişimine yatırım yaparak uzun süreli dayanışmasını sürdürmesini umuyorum," dedi.