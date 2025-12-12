DOLAR
Uşak’ta Feci Kaza: Yayalara Çarpan Otomobil 3 Kişiyi Öldürdü

Uşak’ın Eşme ilçesi Ahmetli köyü yakınlarında yolun karşısına geçen yayalara çarpan otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:37
Uşak’ta Feci Kaza: Yayalara Çarpan Otomobil 3 Kişiyi Öldürdü

Uşak’ta Feci Kaza: Yayalara Çarpan Otomobil 3 Kişiyi Öldürdü

Kaza Detayları

Kaza, Eşme-Uşak karayolu üzerinde, Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Ramazan Dulay, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü B.S.F. (33), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Anı Kamerada

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Eşme istikametinden Uşak yönüne ilerleyen otomobilin köy yakınlarında karşıdan karşıya geçen dört kişiden üçünü çarpıp yayaların savrulduğu görülüyor. Görüntüler soruşturmanın seyrini destekleyecek nitelikte kaydedildi.

Uşak'ta feci kaza kamerada: Yayalara çarpan otomobil 3 can aldı

Uşak'ta feci kaza kamerada: Yayalara çarpan otomobil 3 can aldı

