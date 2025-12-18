Uyuşturucu Soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Sağlık Kontrolüne Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, sağlık kontrolü için sevk edildi.

Söz konusu isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasından çıkış yaparak sağlık kontrolüne götürüldü.

