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Van'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar suçundan 2 yıl 11 ay ceza alan firari hükümlü cezaevine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:47
Van'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Van'da Cinsel İstismar Suçundan Hükümlü İzini Kaybettirdi

Van'ın Muradiye ilçesi

İlçede, "cinsel istismar" suçundan toplamda 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Kaymakamlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişiler üzerinde yürüttüğü başarılı operasyon hakkında bilgi verdi. Ekipler, aradıkları şahıs olan Ş.Y'yi tespit edip yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu yakalama, bölgede asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

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