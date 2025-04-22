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Van'da Feci Kaza: 6 Ölü, 13 Yaralı

Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:23
Van'da Feci Kaza: 6 Ölü, 13 Yaralı

Van'da Feci Kaza: 6 Ölü, 13 Yaralı

Van-Hakkari kara yolunda kırılgan bir anla birlikte hayatı durduran bir kaza gerçekleşti. Güzeldere Tüneli yakınında meydana gelen kazada, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Bu feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı.

Olay Yerinde Yaşananlar

Kazanın hemen ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, güvenlik önlemleri alındı.

Vali Ozan Balcı'nın Açıklamaları

Olay yerinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum" diyerek, olayla ilgili bilgi verdi. Balcı, 13 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğunu belirterek, "Sağlık birimlerimiz ile diğer ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu acı olay, toplumu derinden sarstı ve trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi...

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi...

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

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