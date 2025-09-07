DOLAR
Van Tuşba'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, İstanbul-Van seferindeki 34 DF 4270 plakalı otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü; yolcular tahliye edilip başka otobüsle gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:10
Van Tuşba'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Van Tuşba'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

İstanbul'dan Van'a gelen Burhan Laçin idaresindeki 34 DF 4270 plakalı yolcu otobüsünün Çolpan Mahallesi mevkisinde bulunan motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden Laçin, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti ve yetkililere ihbarda bulundu.

Müdahale ve Sonuç

Kısa sürede otobüsü saran yangına, bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan bildirilmezken, yolcular yerine gelen başka bir otobüsle Van'a sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otobüs...

