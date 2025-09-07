Van Tuşba'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı
Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayın Detayları
İstanbul'dan Van'a gelen Burhan Laçin idaresindeki 34 DF 4270 plakalı yolcu otobüsünün Çolpan Mahallesi mevkisinde bulunan motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden Laçin, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti ve yetkililere ihbarda bulundu.
Müdahale ve Sonuç
Kısa sürede otobüsü saran yangına, bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan bildirilmezken, yolcular yerine gelen başka bir otobüsle Van'a sevk edildi.
