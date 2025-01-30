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Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı: Kurtarma Çalışmaları Başladı

Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:16
Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı: Kurtarma Çalışmaları Başladı

Havada Korkunç Çarpışma: Uçak Nehre Düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu trajik bir kaza yaşandı.

Çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düşen uçakta 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yer alırken, askeri helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyordu. Kazanın ardından tüm uçuşlar durduruldu ve olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

FAA'dan Açıklama ve Kurtarma Operasyonu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, Ronald Reagan Havalimanı yakınında yaşanan çarpışmanın ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. Medya kaynaklarına göre, kazada kurtulan kimse yok.

Kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı, potansiyel canlı kurtarma umutları hızla devam ediyor. Havanın ve suyun oldukça soğuk olduğu göz önüne alındığında, görevlilerin zamanla yarıştığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan İlk Açıklama

Fox News'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, başkanın durumu izlediğini belirtti.

American Airlines'dan Bilgiler

American Airlines yetkilileri, kazanın yaşandığı uçakta 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu konfirme etti. Pentagon ise düşen askeri helikopterde 3 askari personel yer aldığını, ancak üst düzey bir yetkilinin olmadığını açıkladı.

Başkan Trump'ın Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti. Trump, durumu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili ilk müdahaleyi gerçekleştiren görevlilere teşekkür etti.

Trump ayrıca sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın rotası üzerine alçaldığını, helikopterin ise doğrudan uçağa yöneldiğini vurgulayarak "Önlenmesi gereken bir durumdu" ifadesini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4...

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4...

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

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