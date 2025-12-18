World Bridges İstanbul Zirvesi: Sağlık Turizmi, Ticaret ve Diplomasi Buluşması

Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) öncülüğünde düzenlenen World Bridges-Industry, Trade & Health Uluslararası Zirvesi, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi ve 70 ülkeden büyükelçi, bakanlar, parlamenterler, üniversite rektörleri, akademisyenler ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı.

Uluslararası Katılım ve Diplomasi

Zirve, Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Amerika kıtalarından yoğun katılım alarak İstanbul’u küresel sağlık iş birliklerinin merkezi haline getirdi. Gana Ekonomi Bakanının katılımı uluslararası yatırım ve ekonomik iş birlikleri açısından dikkat çekerken, bakanlara ve parlamenter asamble temsilcilerine özel düzenlenen diplomatik oturumlar etkinliğin uluslararası etkisini artırdı.

Akademi-Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri

Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede akademi-kamu-özel sektör iş birlikleri ele alındı. Zirvede konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversitelerin küresel sağlık vizyonundaki rolüne dikkat çekerek uluslararası akademik iş birliklerinin önemini vurguladı. Bilim, yapay zekâ, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir sağlık politikaları başlıkları öne çıktı.

Paneller, B2B Görüşmeler ve Bölgesel İş Birlikleri

Zirve kapsamında sağlık turizmi, uluslararası hasta hareketliliği, yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamaları, küresel fonlar, yatırım modelleri, akademi-sanayi-kamu ortaklıkları ve bölgesel sağlık merkezleri konularında panel ve B2B görüşmeler gerçekleştirildi. World Bridges Zirvesi, Balkan ülkelerinden üst düzey temsilcilerin katılımıyla bölgesel iş birliklerini de gündeme taşıdı. Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihsel bağların sağlık ve ticaret alanlarında güçlendirilmesine yönelik girişimler dikkat çekti.

Kapanış ve Mesajlar

Zirvenin kapanış oturumuna Sırbistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı katıldı. Bu katılım, Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostane ilişkilerin sağlık, ticaret ve insani iş birlikleri çerçevesinde daha da gelişeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, "Bugün burada yalnızca sektörleri değil; ülkeleri, halkları ve gelecek vizyonlarını birbirine bağlayan köprüler kuruyoruz. Sağlık artık sadece bir hizmet alanı değil; barışın, güvenin ve sürdürülebilir küresel iş birliğinin evrensel dilidir" dedi. Kapanışta Prof. Dr. Aysun Bay, "Bu buluşma yalnızca bugünün değil, gelecek nesiller için barışa, ortak refaha ve kalıcı dostluğa kurulan küresel bir köprüdür" ifadelerini kullandı.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE, SAĞLIK TURİZMİ KONFEDERASYONU (SATKOF) ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN "WORLD BRİDGES-INDUSTRY, TRADE & HEALTH" ULUSLARARASI ZİRVESİ, SAĞLIK, TİCARET VE DİPLOMASİYİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTURDU.