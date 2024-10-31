Yapay Zeka Arama Motorları ve Irkçılık Üzerine Bilimsel Değerlendirmeler

Yapay zeka destekli arama motorlarının, geçersiz bilimsel verileri işleyerek ırkçılığı teşvik ettiğine dair endişeler giderek artıyor. Rebecca Sear, Londra'daki Kültür ve Evrim Merkezi'nin direktörü olarak, konuya dair önemli tespitlerde bulundu.

Yanlış Bilgiler ve Dezenformasyon Yayılımı

Uzmanlar, Google, Microsoft ve Perplexity gibi teknoloji firmalarının yapay zeka destekli arama motorlarının, "beyaz ırkın genetik olarak üstün olduğu" yönündeki yanlış verileri ön plana çıkardığını belirtiyor. Wired dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu motorlar, daha önce bilimsel olarak çürütülmüş olan iddiaları görünür kılmakta.

Hatalı IQ Verileri ve İkna Stratejileri

Patrik Hermansson, "Hope Not Hate" adlı ırkçılık karşıtı grubun araştırmacısı olarak, IQ puanlarının beyaz ırk üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla kullanıldığına dair bir veri setine ulaşmış. Andrew Conru tarafından finanse edilen ve ırk bilimi üzerindeki çalışmalarla bilinen İnsan Çeşitliliği Vakfı, bu konudaki şüphelerin merkezinde yer alıyor.

Yapay Zeka Üzerinden Geçersiz Bilgilerin Yayılımı

Hermansson, Google'ın arama motoru üzerinden yaptığı testlerde, "Pakistan IQ" araması sonucu 80, "Sierra Leone IQ" araması sonucu ise 45,7 gibi geçersiz sonuçlarla karşılaştı. Araştırmacı, bu sonuçların Richard Lynn tarafından sağlanan hatalı verilere dayandığını tespit etti.

Yanıtların Kaynağı ve Güvenilirlik Sorunları

Google'ın "AI Overviews" özelliği, kullanıcıları yanıltıcı bilgilere yönlendirebiliyor. Kullanıcılar, kaynak belirtilmediği için hangi bilgilerin geçerli olduğunu bilemiyor. Google sözcüsü Ned Adriance, bu sorunların giderilmesi adına bazı yanıtların kaldırıldığını belirtti.

Irkçı Verilerin Etkisi ve Uzman Görüşleri

Uzmanlar, ırkçı verilerin yapay zeka aracılığıyla yayılmasının toplumsal sorunlar yaratabileceğini vurguluyor. Rebecca Sear, bu bilgilerin bilimsel ırkçılığın bir aracı olarak kullanıldığını belirtiliyor. 2022'de yaşanan ırkçı bir saldırıyı da hatırlatarak, öldürücü ideolojiler için bu tür geçersiz verilerin kullanıldığını vurguladı.

Richard Lynn'in Tartışmalı Geçmişi

1930 doğumlu Richard Lynn, zeka ve IQ testleri üzerine yaptığı çalışmalarla eleştirilere maruz kalmış bir isim. Onun verileri, aşırı sağcılar ve beyaz üstünlükçüler tarafından sıklıkla istismar ediliyor.

Sonuç olarak, yapay zeka destekli arama motorlarının sunduğu bilgilerin güvenilirliğini sorgulamak, toplumsal zihniyetin sağlıklı gelişimi için kritik önem taşıyor.