Yemen'de Sel Felaketi: 24 Kayıp ve Yıkılan Yapılar

Yemen'in Kuzeyinde Sel Felaketi

Yemen'in kuzey bölgesindeki El-Mahvit kenti, son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen bir sel felaketi ile sarsıldı. Bu felaket, 24 kişinin kaybolmasına ve Mulhan beldesinde 7 ev ile 4 dükkanın yıkılmasına yol açtı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilere ait Al Masirah televizyonu, kaybolan kişilerin ardında bırakıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 22 Ağustos'ta yapılan bir açıklamada, son haftalarda etkili olan sel felaketinin yaklaşık 51 bin aileyi etkilediği ve çoğunun yerinden edildiği ifade edildi.

Etki Alanları

Yemen'in Marib ve Hacce şehirlerinin en fazla etkilendiği belirtilirken, diğer bölgelerdeki sel hasarına dair değerlendirmelerin tamamlanmadığı vurgulandı. OCHA, bu süreçte uluslararası yardımların artırılması gerektiğine dikkat çekti.