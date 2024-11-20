Yemen'in Taiz İlinde Kolera Salgını: 52 Can Aldı, 8 Bin 461 Vaka Tespit Edildi

Yemen'in Taiz İlinde Kolera Alarmları

Yemen'in Taiz ilinde yılın başından bu yana 52 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yemen Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 8 bin 461 kolera vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Kolera Salgını Kontrol Altına Alınamıyor

Taiz ilinde devam eden kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini ve kontrol altına alınabilmesi için uluslararası kuruluşların acil müdahale etmesi gerektiğini belirten es-Samii, insani koşulların oldukça kötü olduğunu vurguladı.

Yemen'deki Kriz Durumu

Yemen, yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşıyor. Birleşmiş Milletler, 30 milyonluk nüfusun 22 milyondan fazlasının yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Sağlık hizmetlerindeki düzensizlik, temiz suya erişim sıkıntısı ve yetersiz beslenme, kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz mart ayında Yemen'in dünyadaki en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğunu bildirmişti.

İç Savaşın Etkileri

Ülkede İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulundururken; Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. Bu karmaşık yapıda insani kriz giderek derinleşiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.