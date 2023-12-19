Yeni kriz alarmı: Dev firmalar yeni rota arayışında

Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin İsrail bağlantılı gemilere yönelik artan saldırıları, küresel ticaretin can damarı Süveyş Kanalı'nı da olumsuz etkiliyor. Birçok büyük gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini güvenlik endişesiyle askıya alırken, Süveyş'ten uzak duruyor. Yaşanan olaylar, tedarik zincirinde ciddi bir kriz yaratabileceği kaygılarını artırıyor.

Yeni kriz alarmı: Dev firmalar yeni rota arayışında
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Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında 192 kilometrelik bir bağlantı sağlayarak Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolunu oluşturuyor. Ancak Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırması, kanalın güvenliğini tehlikeye atıyor.

kızıldeniz

Ticari gemiler, Husilerin tehdidi nedeniyle Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nu tercih ediyor. Bu da taşıma maliyetlerini ve sefer sürelerini yükseltiyor. Tedarik zincirinde ciddi bir kriz yaşanabileceği endişesi hakim. Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı. Dünyanın en büyük konteyner şirketi Maersk ve başka bir büyük taşımacılık şirketi de Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan vazgeçebileceklerini duyurdu.

kızıldeniz

Süveyş Kanalı krizi, denizcilik sektörünü ve küresel ticareti etkilemeye devam ediyor. Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Osama Rabie, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kanalın yeniden açılmasından bu yana 77 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Ancak bu gemilerden bazıları, kanalın tıkanmasından önce Kızıldeniz'de bekleyen ve rotalarını değiştirmeyi planlayan nakliye şirketlerine aitti. Bu arada, İngiliz petrol ve doğal gaz devi BP, Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki tüm seferlerini askıya aldığını bildirdi. Bu karar, bölgedeki güvenlik risklerinin arttığını gösteriyor.

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