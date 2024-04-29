Yerlikaya: “Mazhen-34” operasyonuyla İstanbul’da bir örgüt daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Mazhen-34” operasyonu ile elebaşının Sezai Gülmez’in olduğu organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerin suç işlemek için örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, iş yerine silahlı saldırı, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, tehdit etme ve 6136 sayılı kanuna muhalefette bulunma gibi suçlar işlemiş oldukları belirlendi.

Yapılan operasyonlarla elebaşı Gülmez dair örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanırken, belli sayıda silah, şarjör ve fişeğe de el konuldu.