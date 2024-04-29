Bist 100
9.984,95 0%
DOLAR
32,37 -0,22%
EURO
34,73 -0,07%
ALTIN
2.424,25 -0,09%

Yerlikaya: “Mazhen-34” operasyonuyla İstanbul’da bir örgüt daha çökertildi

İstanbul’da gerçekleştirilen “Mazhen-34” operasyonu sonucunda, Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi. Aralarında elebaşının da yer aldığı 9 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:29
Yerlikaya: “Mazhen-34” operasyonuyla İstanbul’da bir örgüt daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Mazhen-34” operasyonu ile elebaşının Sezai Gülmez’in olduğu organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerin suç işlemek için örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, iş yerine silahlı saldırı, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, tehdit etme ve 6136 sayılı kanuna muhalefette bulunma gibi suçlar işlemiş oldukları belirlendi.

Yapılan operasyonlarla elebaşı Gülmez dair örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanırken, belli sayıda silah, şarjör ve fişeğe de el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak

Mayıs ayında bu burçların şansı dönecek! Aşkta ve parada kazanacak burçlar

İkramiye gibi 15.000 TL nakit ödeme! Emeklilere bu sefer talih kuşu kondu

İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

Bakan Bayraktar acil koduyla açıkladı: 25 metreküp bedava doğalgaz o kesim için bedava olacak

Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı