Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele İçin İstişare Toplantılarını Sürdürüyor

Yeşilay, bağımlılıkla mücadeledeki etkinliğini artırmak amacıyla üç ayda bir istişare toplantıları düzenliyor. Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da gerçekleştirilen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bağımlılığın bir halk sağlığı ve milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

Ejder, bütün kurumların bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirterek, "Her kaybettiğimiz çocuk, vatan toprağından kaybedilen bir parça. Bağımlılık, insanlarımızın azmini ve enerjisini sömürüyor" dedi. Bağımlılık tuzağına düşme ihtimalinin herkes açısından mevcut olduğunu ifade eden Ejder, Yeşilay olarak mahallelerde, camilerde ve sokaklarda kontrolleri artırdıklarını dile getirdi.

Her üç ayda bir düzenledikleri toplantılarla mücadelelerinin canlı tutulduğunu aktaran Ejder, "Hiçbir şubemizin geri kalmasını istemiyoruz. Yeşilay şubeleri içerisinde bölgesel olarak da birinci olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Haziran ayında verilen ödüllerle Samsun şubesinin yaptığı projelerin büyük bir takdir topladığını kaydetti.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, şube olarak toplumu bu sorundan uzak tutmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Özellikle gençleri spora yönlendirerek, bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne inandıklarını vurgulayan Güneş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği 2025 Aile Yılı çerçevesinde aile turnuvaları düzenlediklerini açıkladı.

Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor. Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da düzenlenen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeşilay, üç ayda bir gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor. Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Samsun'da düzenlenen Yeşilay Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.