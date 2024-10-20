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Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de orman temizliğine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:13
Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Yozgat, Kırşehir ve Niğde’de Orman Temizliği

Yozgat, Kırşehir ve Niğde’de düzenlenen "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında çeşitli ormanlık alanlarda temizlik çalışmaları yapıldı.

Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda Farkındalık Yaratıldı

Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan bir konuşma gerçekleştirdi. Özkan, ormanlar konusundaki farkındalığın artmasının önemine değinerek şunları söyledi:

“Yıl içerisinde en çok karşılaştığımız olaylardan biri orman yangınlarıdır. Yangınların temel sebebi insan kusurlarıdır,” diyerek ormanlara atılan cam şişe ve plastik atıklara dikkat çekti. Etkinliğe katılan Büşra Durak, “Özellikle sigara izmaritlerinden dolayı yangınlar çıkıyor. Orman yangınlarına engel olmak amacıyla buradayız,” ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de Gençler Farkındalık Yaratıyor

Kırşehir’de ise Bağbaşı Mahallesi’nde çevre temizliği etkinliği yapıldı. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gençlerle birlikte ormanlara olan duyarlılığı arttırmayı amaçladıklarını belirtti:

“Bu ağaçların büyümesine, gelişmesine, çoğalmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.” topladıkları atıkların belediye ekiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Niğde'de Sürdürülebilir Orman Kullanımı Vurgusu

Niğde’de ise Orman İşletme Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kumluca-Hamamlı Erozyon Kontrol Sahası’nda bir etkinlik yapıldı. Vali Cahit Çelik, ormanların insanlar için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Hem çocuklarımıza örnek olmak hem de buradaki ormanı temizlemek açısından buradayız,” dedi. Çelik, tüm vatandaşları da evlerini temiz tutmaya çağırdı.

Etkinlikte Vali Çelik’in yanı sıra kurum müdürleri, STK temsilcileri, izci kulüpleri ve öğrenciler de yer alarak ormanda çöp topladı.

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik...

Kırşehir'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

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