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Yozgat'ta Jandarma Komutanı'ndan Yürüyemeyen Köpeğe Yardım Eli

Yozgat'ta Jandarma Komutanı, yürüyemeyen köpeğe pazar arabasından yürüteç yaparak umut oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:59
Yozgat'ta Jandarma Komutanı'ndan Yürüyemeyen Köpeğe Yardım Eli

Yozgat'ta Jandarma Komutanı'ndan Hayvanseverlik Örneği

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından sergilenen bir davranış, hayvanseverlerle dolu bir toplumun ne kadar duyarlı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Arazide yürüyemeyen bir sahipsiz çoban köpeği ile karşılaşan Aktan, köpeğin arka ayaklarının felçli olduğunu fark etti. Hayvanları korumak adına büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Komutanı, köpeğe yardım etmek için hemen harekete geçti.

HAYDİ ekibiyle birlikte köpeği İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirip besledikten sonra, ona pazar arabasından yürüteç yapma fikrini geliştirdi. Aktan, köpeğin yürüyebilmesi için çeşitli araştırmalar yaparak bu özel yürüteci hazırladı.

Yaptıkları yürütecin geçici olduğunu vurgulayan Haluk Aktan, köpeğin daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için Sorgun ilçesindeki barınağa götürüldüğünü belirtti. Bu anlamlı adım, hem köpeğin kurtuluşu hem de insanlığın hayvanlar için ne denli duyarlı olabileceğinin bir örneği oldu.

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