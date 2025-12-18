DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Yozgat'ta Kaçak Kazıda Suçüstü: O.G. Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ın Kuşçu Köyü'nde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan O.G.'nin üzerinden jeneratör, hilti, kazma ve kürekler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:39
Yozgat'ta Kaçak Kazıda Suçüstü: O.G. Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta Kaçak Kazıda Suçüstü: O.G. Jandarma Tarafından Yakalandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuşçu Köyü'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, O.G. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinde ve kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, kırıcı delici hilti, 4 kürek, 2 kazma ve 25 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI.-

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI.-

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI.-

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Kırıkkale'de dronla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 lira ceza
7
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler