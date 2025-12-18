Yozgat'ta Kaçak Kazıda Suçüstü: O.G. Jandarma Tarafından Yakalandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuşçu Köyü'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, O.G. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinde ve kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, kırıcı delici hilti, 4 kürek, 2 kazma ve 25 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

