Yüksek sıcaklık alarmı: 42 dereceye kadar çıkacak!

Batı Bölgelerinde Sıcak Hava Dalgası Başlıyor

Yeni haftada batı bölgeler yoğun bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul'da nem oranı artarken sıcaklıklar da yükseldi. Ankara'da sıcaklıklar Temmuz ortalamasının 4 derece üzerine çıkmış durumda. İzmir'de ise sıcaklıklar oldukça yüksek ancak sert rüzgarlar bir nebze de olsa serinlik sağlıyor. İstanbul'da sıcaklık 32, Ankara'da 34, İzmir'de ise 36 derece olacak. Bursa'da ise güneşli bir hava ve 35 derece sıcaklık bekleniyor. Antalya'da bağıl nem düşük seviyede kalacak ve sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Marmara Bölgesi Sıcak ve Nemli

Marmara Bölgesi'nde hava oldukça sıcak ve nemli olmaya başladı. Hafta boyunca poyrazın sert esmesi bekleniyor ve bu durum biraz serinlik sağlayabilir. Bölgedeki sıcaklıklar 32-34 derece arasında seyredecek. İstanbul'da nemli günler yaşanırken, hava sıcaklığı arttı ve mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bursa'da da benzer bir hava durumu bekleniyor.

İç Anadolu'da Sıcaklık Artıyor

İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Bölgedeki rüzgarlar kuzeyden sert esecek ve Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir'de sıcaklık 35, Konya ve Kayseri'de 33, Niğde'de ise 31 derece olacak. Ankara'da sıcaklık Temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor ve hafta boyunca yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde Rekor Sıcaklıklar

Ege Bölgesi yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge olacak. Pazartesi günü Manisa, Muğla ve Denizli'de sıcaklıklar 40, Aydın'da 42, Afyon'da 34 ve Bodrum'da ise 38 dereceyi bulacak. Sert ve serin esen rüzgarlar sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor. İzmir'de de sıcaklıklar oldukça yüksek ve rüzgarların etkisiyle biraz rahatlama sağlanabilir.

Akdeniz'de Kuru ve Sıcak Hava

Akdeniz Bölgesi'nde çoğu şehirde hava kuru ancak çok sıcak olacak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Adana'da sıcaklık 38, Kahramanmaraş'ta 40, Isparta'da ise 35 derece olacak. Antalya'da bağıl nemin düşük olması bekleniyor ve sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Karadeniz'de Yağışlar Sürecek

Karadeniz'in batısında açık hava beklenirken, doğusunda sağanak yağışlar devam edecek. Ordu-Artvin hattında pazartesi ve salı günü beklenen yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bolu ve Kastamonu'da sıcaklık 32, Samsun'da 31, Trabzon'da ise 28 derece olacak.

Doğu Anadolu'da Şiddetli Yağışlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Van ve Hakkari arasında şiddetli yağışlar bekleniyor. Sele karşı dikkatli olunması gerekmekte. Erzurum'da sıcaklık 24, Malatya'da ise açık hava ve 35 derece sıcaklık bekleniyor. Güneydoğu'da ise yüksek sıcaklıklar devam edecek, Diyarbakır'da sıcaklık 38, Şanlıurfa'da ise 40 derece olacak.