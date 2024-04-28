Yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağış alarmı: 6 şehir için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den Şiddetli Yağış Uyarısı: 6 İl İçin Sarı Kod



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmini raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Karabük illeri için sarı kodlu uyarının verilmesine neden oldu.

Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, bazı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı yaşanması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda vurgu yapıldı