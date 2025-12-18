Zehra Kınık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'da 9 Temmuz'da meydana gelen motosiklet kazasında Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında karar açıklandı.

Dava ve istinaf süreci

Beykoz'daki kazaya ilişkin olarak ilk derece mahkemesi, Kınık'ı "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetmişti. Dosya istinaf sürecine taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi üzerine sanığın yalnızca "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti ve dosyayı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

1 Aralık duruşmasında cumhuriyet savcısının mütalaası

1 Aralık'ta yapılan duruşmada cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan diğer müşteki Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması

Duruşmada savunma yapan Kınık, kazanın ardından üzüntüsünü dile getirerek, minibüsün kendisine yol verdiğini, ardından yavaşça çıktığını ve motosiklet sürücüsünün süratle geldiğini belirtti. Sanık, olay anına ilişkin olarak, "Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Müşteki yakınlarının beyanı ve karar

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, sanığın cezasız kalmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı; hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezası 2 yıl 6 ay'a düşürüldü. Mahkeme, sanığın ehliyetine ise 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

