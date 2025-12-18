DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Zehra Kınık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'da Batın Barlasçeki'nin öldüğü kazada yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir, 2 yıl 6 ay hapis ve 1 yıl ehliyetine el konulmasına mahkûm edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:54
Zehra Kınık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Zehra Kınık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'da 9 Temmuz'da meydana gelen motosiklet kazasında Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında karar açıklandı.

Dava ve istinaf süreci

Beykoz'daki kazaya ilişkin olarak ilk derece mahkemesi, Kınık'ı "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetmişti. Dosya istinaf sürecine taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, kazada yaralanan müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi üzerine sanığın yalnızca "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti ve dosyayı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

1 Aralık duruşmasında cumhuriyet savcısının mütalaası

1 Aralık'ta yapılan duruşmada cumhuriyet savcısı, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan diğer müşteki Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması

Duruşmada savunma yapan Kınık, kazanın ardından üzüntüsünü dile getirerek, minibüsün kendisine yol verdiğini, ardından yavaşça çıktığını ve motosiklet sürücüsünün süratle geldiğini belirtti. Sanık, olay anına ilişkin olarak, "Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Müşteki yakınlarının beyanı ve karar

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, sanığın cezasız kalmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı; hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezası 2 yıl 6 ay'a düşürüldü. Mahkeme, sanığın ehliyetine ise 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

İSTANBUL’DA BATIN BARLASÇEKİ’NİN ÖLDÜĞÜ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN TUTUKSUZ...

İSTANBUL’DA BATIN BARLASÇEKİ’NİN ÖLDÜĞÜ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN TUTUKSUZ YARGILANAN SANIK FATIMA ZEHRA KINIK DEMİR, 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
3
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
4
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada
5
Afyonkarahisar'da Jandarma Şüpheli Araçta Kalaşnikov Ele Geçirdi
6
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
7
İnegöl'de "Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi" Eğitimiyle Sürdürülebilirlik Vurgusu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler