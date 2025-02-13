Zimbabve'de Feci Kaza: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Zimbabve'de Otobüs ve Kamyon Kazası

Zimbabve'nin güneyindeki Masvingo-Beitbridge otoyolunda meydana gelen trajik bir kaza sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki Beitbridge Sınır Kapısı yakınlarında bir otobüs ve kamyon çarpıştı.

Kazanın Sebepleri

Kaza, otobüsün aşırı hız ve hatalı sollama yaptığı iddialarıyla açıklanıyor. Karşı yönden gelen kamyonla çarpışan ortak araçlar nedeniyle olay, büyük bir can kaybıyla sonuçlandı. Olay yerinde 17 kişi hayatını kaybederken, toplamda 24 kişi kazada yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrasında yaralanan 30'dan fazla kişi, Beitbridge Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, 12 yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu üzücü olay, Zimbabve'nin ulaşım güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.