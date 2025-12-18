DOLAR
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu AFAD'ın 16. Yıldönümünde Kurum Temsilcilerini Kabul Etti

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD'ın 16. kuruluş yıldönümünde afet yönetiminde iş birliği ve gönüllülüğün önemini vurgulayarak kurum temsilcilerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:20
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 16. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, il genelinde afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların temsilcilerini makamında kabul etti.

Katılımcılar

Kabulde, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AFAD Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Sami Göktaş, Arama Kurtarma Şube Müdürü Coşkun Palabıyık, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye Sorumlusu Abdullah Şekme, Zonguldak Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sercan Cansizoğlu, Kızılay Karadeniz Ereğli Arama Kurtarma Ekip Başkanı Kürşat Yağız ile Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu Başkanı Ali Sarol hazır bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun Mesajı

Vali Hacıbektaşoğlu, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde görev alan tüm kurumların hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan personelin toplum için son derece önemli görev yürüttüğünü ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, özellikle arama kurtarma, eğitim, farkındalık ve gönüllülük faaliyetlerinin afetlerle mücadelede kritik rol oynadığını belirtti. Ayrıca, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun afet yönetiminde başarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Vali, AFAD’ın 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak bugüne kadar yürütülen çalışmalar için tüm personel ve gönüllülere teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor