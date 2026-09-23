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112 ekipleri merkezlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında sınandı

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan elektrik kaynaklı tatbikatta bina tahliye edildi, mahsur kalan 3 personel kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

112 ekipleri merkezlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında sınandı

112 ekipleri merkezlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında sınandı

Osmaniye'de bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi binasında düzenlenen yangın ve kurtarma tatbikatında senaryo gereği başlayan elektrik kaynaklı yangın alarmı sonrası bina tahliye edildi, mahsur kalan 3 personel kurtarıldı. Olay, merkez binasının Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bodrum katında meydana gelen yangın senaryosu üzerinden yürütüldü.

Tatbikatın seyri:

Senaryo gereği bodrum kattaki elektrik işleri sırasında kablonun şase yapması sonucu yangın alarmı devreye girdi. Alarmın çalmasıyla merkezdeki personel hızlı biçimde tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, bodrum katta dumandan etkilenen iki personeli dışarı çıkardı. İkinci kattaki bir personel ise yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı; bu personel itfaiye merdiveniyle güvenli şekilde indirildi. Kurtarılan üç personel hemen sağlık ekiplerine teslim edildi ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ekiplerin müdahalesi ve değerlendirme:

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, tatbikatın amacının muhtemel bir olayda ekiplerin müdahale süresini ve personelin reaksiyonlarını ölçmek olduğunu belirtti. Arık, tatbikat sırasında personelin haber verilmeden uygulamaya sokulduğunu, tahliye ve kontrol süreçlerinde iki kişinin eksik tespit edilmesi üzerine ilgili ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

Yetkililer, tatbikatın başarılı geçtiğini ve elde edilen bulguların gerçek olaylara hazır olunmasını artırmak için kullanılacağını ifade etti. Yapılan uygulama, ekip koordinasyonu, tahliye prosedürleri ve arama-kurtarma adımlarının test edilmesi bakımından önemli veri sağladı.

Osmaniye’de 112 ekipleri bu kez kendi binaları için alarma geçti

Osmaniye’de 112 ekipleri bu kez kendi binaları için alarma geçti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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