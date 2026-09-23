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Kepez'te seramiğin 50 farklı yorumu

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'İZ' Davetli Çağdaş Seramik Sergisi, 50 sanatçının eserlerini 2 Ekim 2026'ya dek Dokumapark'ta sunuyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kepez'te seramiğin 50 farklı yorumu

'İZ' davetli çağdaş seramik sergisi Kepez'te:

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan 'İZ' Davetli Çağdaş Seramik Sergisi, çağdaş seramik pratiğinin geniş bir yelpazesini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide 50 sanatçının 50 eseri yer alıyor ve eserler, seramiğin geleneksel malzeme kimliğinin ötesine geçen anlatım olanaklarını gözler önüne seriyor.

Katılımcı profili ve çeşitlilik:

Sergide akademik çevrelerden ve bağımsız üretim yapan sanatçılardan oluşan zengin bir katılım söz konusu. Aralarında 12 profesör, 10 doçent, 6 doktoralı öğretim görevlisi ve 12 serbest seramik sanatçısı bulunan 50 isim, farklı teknikler ve biçimlendirme anlayışlarıyla çağdaş seramiğin çok sesli görünümünü sunuyor. Bu çeşitlilik, sanat disiplininin hem kuramsal hem de uygulamalı boyutlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Temalar, anlatım ve serginin dili:

'İZ' teması etrafında şekillenen sergi, zaman, iz, dönüşüm ve yeniden filizlenme gibi kavramları çağdaş sanat diliyle işliyor. Eserlerde kullanılan farklı teknikler, biçimler ve malzeme yaklaşımları, ziyaretçilere seramiğin yalnızca bir üretim aracı olmadığını; düşüncenin, duygunun ve sanatçı bakışının ifade edildiği güçlü bir mecraya dönüştüğünü gösteriyor.

Sergideki işler, geleneksel seramik üretim süreçlerinden hareketle güncel plastik sorgulamalara uzanan bir yolculuk sunuyor. Her bir eser, seramiğin yüzeyinde, formunda veya sunumunda bıraktığı 'iz' aracılığıyla izleyiciye farklı okumalara açık bir alan açıyor.

Küratörlüğünü Figen Işıktan'ın üstlendiği serginin koordinatörlüğünü Faruk Manici, sergileme tasarımını ise Özgür Manici gerçekleştirdi. Bu ekip, akademik birikim ile bağımsız üretim pratiklerini dengeli biçimde bir araya getiren bir sunum kurguladı.

'İZ' Davetli Çağdaş Seramik Sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor ve 2 Ekim 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE AÇILAN &quot;İZ&quot; DAVETLİ ÇAĞDAŞ SERAMİK SERGİSİ, 50 SANATÇININ 50...

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE AÇILAN "İZ" DAVETLİ ÇAĞDAŞ SERAMİK SERGİSİ, 50 SANATÇININ 50 ESERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR. AKADEMİSYENLER VE SERBEST SERAMİK SANATÇILARININ ESERLERİNİN YER ALDIĞI SERGİ, 2 EKİM 2026 TARİHİNE KADAR DOKUMAPARK MODERN SANATLAR GALERİSİ’NDE ZİYARET EDİLEBİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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