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Kars'ta yerel yönetime temas: bakan Güler valilik ve belediyeyi inceledi

Bakan Yaşar Güler, Kars'ta Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edip Vali Ziya Polat ile Belediye Başkanı Ötüken Senger'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:39

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kars'ta yerel yönetime temas: bakan Güler valilik ve belediyeyi inceledi

ziyaretin kapsamı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars ziyareti kapsamında kent merkezinde temaslarda bulundu. İlk durak olarak Kars Valiliğini ziyaret eden Güler, burada Vali Ziya Polat ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

valilik görüşmesi odakları:

Valilikteki görüşmede, kentin idari işleri ve devam eden hizmetlerin durumu hakkında değerlendirme yapıldı. Görüşmede aktarılan bilgiler, yerel yönetimle merkezi idare arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik notlar içeriyordu.

belediye ziyareti ve temaslar:

Valilik ziyaretinin ardından Kars Belediyesine geçen Güler, burada Belediye Başkanı Ötüken Senger ile bir araya geldi. Belediye yetkililerinden projeler ve sahadaki uygulamalara dair ayrıntılı bilgi alan Bakan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen ziyaretler, bakanlığın yerel yönetimlerle temasını güçlendirme amacını yansıtırken, yetkililerden alınan bilgiler kentin hizmet süreçleri ve öncelikleri hakkında doğrudan değerlendirme imkânı sağladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARS ZİYARETİ KAPSAMINDA KARS VALİLİĞİNİ VE BELEDİYESİNİ ZİYARET...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARS ZİYARETİ KAPSAMINDA KARS VALİLİĞİNİ VE BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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