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Karapınar'da devrilen traktörün yaraladığı 76 yaşındaki Talat Keleş yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki Talat Keleş, 26 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da devrilen traktörün yaraladığı 76 yaşındaki Talat Keleş yaşam mücadelesini kaybetti

Karapınar'da traktör kazası can aldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Talat Keleş (76), yaklaşık 26 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Ağustos ayının ilk günlerinde Karapınar-Seyithacı yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Keleş'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Talat Keleş, önce Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Tedavi süreci ve cenaze işlemleri:

Konya'da yaklaşık 26 gün süren tedavi döneminde doktorların müdahalelerine rağmen Keleş kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Karapınar'da kılınan cenaze namazının ardından merhum Talat Keleş, Apak Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili olarak jandarma ve yetkililer tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN TALAT KELEŞ, 26 GÜNLÜK YAŞAM...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN TALAT KELEŞ, 26 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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