ABD ordusu İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

ABD ordusu: saldırı dalgası tamamlandı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki askeri altyapıya yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonların Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurlarına yöneltildiği ve belirli sistemlerin hedef alındığı belirtildi.

hedefler ve vurulan sistemler:

CENTCOM açıklamasına göre "Saldırılar kapsamında DMO’ya ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu." İfadeleri kullanıldı; açıklamada ağır silah veya zayiat bilgisine dair ayrıntı verilmedi.

gerekçe ve bölgedeki hazırlıklar:

Açıklamada bu operasyonların, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu ABD askeri personeline yönelik iddia edilen son saldırı girişimlerine karşı misilleme olduğu vurgulandı. Metinde ayrıca, hâlihazırda Orta Doğu genelinde görev yapan 50 binden fazla ABD askeri personelinin teyakkuz, caydırıcılık ve Başkanın yönlendirdiği operasyon hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

CENTCOM’un önceki bilgilendirmesinde de Hürmüz Boğazı’ndaki olaylara atıf yapılarak İran’daki DMO unsurlarına yönelik yeni saldırıların başlatıldığı bildirilmişti; son açıklama ise bu saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD ordusu, İran’daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Saldırılar kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" açıklamasında bulundu.