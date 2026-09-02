Körfezde yeni saldırı dalgası: Kuveyt ve Bahreyn hava savunmasını devreye soktu

Kuveyt ve Bahreyn yetkilileri, ülkelerinin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Açıklamalar, İran'ın ABD'nin son saldırılarına yönelik misilleme adımlarının sürdüğüne işaret ediyor.

Kuveyt ve Bahreyn'in açıklamaları:

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı yeni füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, "Duyulan patlama sesleri düşman unsurları engelleme çabalarının sonucudur" denildi ve halka yetkili makamların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni bir saldırı tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayınlayarak, "Herkesi sakin kalmaya ve en yakın güvenli alanlara sığınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Her iki ülkeden yapılan açıklamalarda, saldırıların kaçının önlendiği ya da can kaybı ve hasar olup olmadığına ilişkin detay verilmedi.

Ürdün'ün bildirimi:

Ürdün ordusu, gece saatlerinde Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarına düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi paylaştı. Ordu, İran'dan fırlatılan 10 balistik füzenin önlendiğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü belirterek, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" dedi.

Resmî açıklamalar, bölgedeki gerilimin devam ettiğini gösterirken yetkililer halkı güvenlik uyarılarına uymaya çağırdı. Şu ana dek ülke yetkilileri tarafından bildirilen bilgiler sınırlı kalmakta; saldırıların kapsamı, önlenen atışların sayısı ve olası hasara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.