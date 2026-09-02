Alt geçit temeline düşen otomobilde iki kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Bartın’ın Amasra ilçesi Çakraz köyünde seyir halinde olan 55 ASH 879 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karayolunda yapımı süren alt geçit inşaatının temel çukuruna düştü. Araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten inerek ters döndü ve araç içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar S.K ve A.K'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her ikisini de Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

soruşturma ve sürücü araması:

Olay yerinde görev yapan jandarma trafik ve asayiş timleri, yaralıların durumunu kontrol ettikten sonra sürücüyü aradı. Ekiplerin incelemesinde, araçta yakıt sızıntısı tespit edilmesi üzerine itfaiye çağrıldı ve olası yangın riski itfaiye müdahalesiyle önlendi.

Jandarma ekipleri, yapılan araştırmada sürücünün T.K olduğunu belirledi ancak olay yerinde bulunamadı. İncelemede, T.K’nın bir ay önce Amasra Tüneli girişinde yaşanan bir kazaya karıştığı ve bu olayın ardından ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekiplerin sürücüyü bulmak için çalışmaları sürüyor.

yol güvenliği ve bölge tepkisi:

Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı; aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Bölgeye gelen vatandaşlar ve sürücüler, yol çalışması nedeniyle yeterli ışıklandırma ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek aynı noktada bir hafta içinde ikinci kazanın yaşandığını iddia etti. Yetkililerden bu şikayetlere ilişkin değerlendirme beklendiği öğrenildi.

BARTIN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN KARAYOLUNA YAPIMI SÜREN ALT GEÇİT İNŞAATININ TEMELİNE UÇTU. FECİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, EKİPLER BİR SÜRE OLAY YERİNDEN AYRILAN SÜRÜCÜYÜ ARADI.