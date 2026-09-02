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Sincan'da markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü; bir kişi bacaklarından yaralandı, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 03:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sincan'da markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Sincan'da markette silahlı kavga

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan bir markette meydana geldi. Market içinde Ş.A. ile H.P. arasında başlayan tartışma büyüdü ve Ş.A.'nın ateş etmesi sonucu H.P. bacaklarından vuruldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P., yapılan ilk müdahalenin ardından Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik kamerası kayıtları bulundu; şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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