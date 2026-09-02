Sincan'da markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Sincan'da markette silahlı kavga

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan bir markette meydana geldi. Market içinde Ş.A. ile H.P. arasında başlayan tartışma büyüdü ve Ş.A.'nın ateş etmesi sonucu H.P. bacaklarından vuruldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P., yapılan ilk müdahalenin ardından Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik kamerası kayıtları bulundu; şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da markette silahlı kavga kamerada