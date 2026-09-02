Bölgesel gerilim tırmanıyor: İran, Ürdün'deki Prens Hassan üssünü hedef gösterdi

İran Devrim Muhafızları saldırıyı duyurdu:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yaptığı açıklamada, Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne yönelik yoğun bir balistik füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda birkaç insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği iddia edildi. DMO, üssün içindeki hangarların hedef alındığını belirtti ve saldırıya ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri yayınladı.

DMO'nun iddialarında öne çıkan detaylar:

DMO açıklamasında, üste bulunan RQ-4 ve MQ-9 türü İHA'ların bulunduğu hangarların balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Kurum, saldırılarda birkaç İHA'nın imha edildiğini, bazı ABD personelinin öldüğünü ve teknik altyapılarda yangın çıktığını öne sürdü. DMO, bu eylemi İran'ın Hürmüzgan (Hürmüzgan) eyaletindeki bir düğün törenine yönelik ABD saldırısına misilleme olarak sundu; açıklamada, bahse konu ABD saldırısının "70 konuğu etkilediği, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü" iddia edildiği kaydedildi.

Ürdün'ün açıklaması ve doğrulama durumu:

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatıldığı belirtilen 10 balistik füzenin önlendiğini ve diğer 3 füzenin ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadesini kullandı. Ancak DMO'nun üslere yönelik saldırı ve ölümler iddiası, ne ABD ne de Ürdün tarafından bağımsız şekilde teyit edilmiş değil. Resmi doğrulama eksikliği, gelişmenin farklı kaynaklardan doğrulanmasını bekliyor.

DMO tarafından paylaşıldığı belirtilen görüntüler ve iddia edilen hasar raporları, taraflarca çelişkili açıklamalarla karşılanıyor; olayla ilgili daha fazla bilgi ve bağımsız doğrulama bekleniyor.

bölgesel yansımalar ve sonraki hedefler:

DMO'nun misilleme iddiaları sonrası bölgedeki gerilim arttı. Haber metnine göre, gelişmenin devamında Kuveyt ve Bahreyn de yeni misilleme saldırılarına hedef olmuştu. Bu olaylar, İran ile ABD destekli güçler arasındaki gerilimin çevre ülkelere de sıçrama riskini gösteriyor.

Şu aşamada DMO'nun açıklamaları önemli bir iddia niteliği taşımakta; uluslararası ve bölgesel aktörlerden gelecek resmi tepkiler ile bağımsız doğrulamalar, olayın yarattığı etkilerin kapsamını belirleyecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Ürdün’deki Prens Hassan Hava Üssü’ne yoğun bir balistik füze saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda birkaç insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.