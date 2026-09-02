Dolar 48,2818 +0,03%
Euro 55,9254 -0,03%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.758,69 -0,96%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 96,63 +2,09%
--°

Bölgesel gerilim tırmanıyor: İran, Ürdün'deki Prens Hassan üssünü hedef gösterdi

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlendiğini, RQ-4 ve MQ-9 İHA'larının imha edildiğini iddia etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 03:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bölgesel gerilim tırmanıyor: İran, Ürdün'deki Prens Hassan üssünü hedef gösterdi

İran Devrim Muhafızları saldırıyı duyurdu:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yaptığı açıklamada, Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne yönelik yoğun bir balistik füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda birkaç insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği iddia edildi. DMO, üssün içindeki hangarların hedef alındığını belirtti ve saldırıya ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri yayınladı.

DMO'nun iddialarında öne çıkan detaylar:

DMO açıklamasında, üste bulunan RQ-4 ve MQ-9 türü İHA'ların bulunduğu hangarların balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Kurum, saldırılarda birkaç İHA'nın imha edildiğini, bazı ABD personelinin öldüğünü ve teknik altyapılarda yangın çıktığını öne sürdü. DMO, bu eylemi İran'ın Hürmüzgan (Hürmüzgan) eyaletindeki bir düğün törenine yönelik ABD saldırısına misilleme olarak sundu; açıklamada, bahse konu ABD saldırısının "70 konuğu etkilediği, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü" iddia edildiği kaydedildi.

Ürdün'ün açıklaması ve doğrulama durumu:

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatıldığı belirtilen 10 balistik füzenin önlendiğini ve diğer 3 füzenin ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadesini kullandı. Ancak DMO'nun üslere yönelik saldırı ve ölümler iddiası, ne ABD ne de Ürdün tarafından bağımsız şekilde teyit edilmiş değil. Resmi doğrulama eksikliği, gelişmenin farklı kaynaklardan doğrulanmasını bekliyor.

DMO tarafından paylaşıldığı belirtilen görüntüler ve iddia edilen hasar raporları, taraflarca çelişkili açıklamalarla karşılanıyor; olayla ilgili daha fazla bilgi ve bağımsız doğrulama bekleniyor.

bölgesel yansımalar ve sonraki hedefler:

DMO'nun misilleme iddiaları sonrası bölgedeki gerilim arttı. Haber metnine göre, gelişmenin devamında Kuveyt ve Bahreyn de yeni misilleme saldırılarına hedef olmuştu. Bu olaylar, İran ile ABD destekli güçler arasındaki gerilimin çevre ülkelere de sıçrama riskini gösteriyor.

Şu aşamada DMO'nun açıklamaları önemli bir iddia niteliği taşımakta; uluslararası ve bölgesel aktörlerden gelecek resmi tepkiler ile bağımsız doğrulamalar, olayın yarattığı etkilerin kapsamını belirleyecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Ürdün’deki Prens Hassan Hava Üssü’ne yoğun...

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Ürdün’deki Prens Hassan Hava Üssü’ne yoğun bir balistik füze saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda birkaç insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sincan'da markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü
images

ABD ordusu İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını...
images

Körfezde yeni saldırı dalgası: Kuveyt ve Bahreyn hava savunmasını devreye soktu
images

Alt geçit temeline düşen otomobilde iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sincan'da markette tartışma silahlı kavgaya dönüştü

ABD ordusu İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

Körfezde yeni saldırı dalgası: Kuveyt ve Bahreyn hava savunmasını devreye soktu

Alt geçit temeline düşen otomobilde iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı