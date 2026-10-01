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Acil serviste kontrollü müdahale: Batman’da parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor gözetiminde müdahale ile yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı, hasta teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Acil serviste kontrollü müdahale: Batman’da parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı

Doktor gözetiminde kontrollü çıkarma

Batman’da parmağına sıkışan yüzük, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri tarafından hastaneye başvurunun ardından müdahale edilerek çıkarıldı. Olay, hastanenin Acil Servisine gelen yaşlı bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleşti.

Müdahale süreci:

Edinilen bilgilere göre, başvuru sonrası sağlık personeli tarafından durum değerlendirildi ve doktor gözetiminde kontrollü bir çıkarma işlemi uygulandı. Müdahale sırasında hasta izlenerek işlemin güvenli biçimde tamamlanması sağlandı.

Hasta memnuniyeti ve teşekkür:

İşlemin ardından vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.

BATMAN’DA YAŞLI BİR ADAMIN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK, BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE...

BATMAN’DA YAŞLI BİR ADAMIN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK, BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE DOKTOR GÖZETİMİNDE ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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