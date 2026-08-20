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Adana'da alacak kavgasının ardından baba ve oğlu yan yana defnedildi

Adana'da alacak kavgasında öldürülen Aytekin ve oğlu Sinan Fil'in cenazesi defnedildi; yaralı anne törene tekerlekli sandalyeyle katıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da alacak kavgasının ardından baba ve oğlu yan yana defnedildi

Adana'da silahlı saldırı ve cenaze

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde dün saat 17.25 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Olayda; iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), çift olarak bulunan Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48)'i silahla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüphelinin kaçışı sırasında bindirdiği otomobile bindi ve burada kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görevlendirildi. Şüpheli, saldırının ardından 01 BT 263 plakalı otomobili Gürselpaşa Mahallesi'nde terk ederek kaçtı. Ekiplerin yaptığı tespitlerde, araçta silahla vurulan Sinan Fil'in hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Aytekin Fil'in tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi. Neslihan Fil ise yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden aynı gün taburcu edildi.

Defin ve soruşturma

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aytekin ve Sinan Fil'in cenazeleri, Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu yan yana defnedildi; törende yaralı anne Neslihan Fil tekerlekli sandalyeyle yer aldı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

OLAYDAN YARALI KURTULAN ANNE NESLİHAN FİL, CENAZE TÖRENİNE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI.

OLAYDAN YARALI KURTULAN ANNE NESLİHAN FİL, CENAZE TÖRENİNE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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