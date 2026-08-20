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Yüreğir'de kurs başarısı tabletle taçlandırıldı

Yüreğir Belediyesi'nin ücretsiz Kültürevleri hazırlık kurslarında başarı gösteren öğrencilere Başkan Vekili Cafer Boyraz tablet hediye ederek emeği ödüllendirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Yüreğir'de kurs başarısı tabletle taçlandırıldı

Yüreğir'de kurs başarısı tabletle taçlandırıldı

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, Kültürevleri’nin ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarına katılarak başarı elde eden öğrenciler ve aileleriyle belediye meclis toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda başarılı öğrencilere tablet hediye edilerek emekleri takdir edildi.

Eğitim programı ve katılımcı sayıları:

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Yüreğir Belediyesi Kültürevleri’nde 360 öğrenciye LGS, 120 öğrenciye ise YKS hazırlık kursu ücretsiz olarak verildi. Kurs sonuçları dikkat çekici oldu: LGS’de 15 öğrenci Adana genelinde yüzde 10’luk dilime girerken, 50 öğrenci Adana’da seçili liseleri kazanma başarısı gösterdi. YKS’de ise 20 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girerken, öğrencilerden iki kişi Türkiye genelinde ilk 10 bin ve ilk 50 bin içerisinde yer aldı.

Başarıların değeri ve destek açıklamaları:

Programda konuşan Cafer Boyraz, gençlerin elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Boyraz, "Fırsat eşitliği sağlandığında gençlerimizin neleri başarabileceğini bir kez daha hepimize gösterdiniz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan fedakar öğretmenlerimize ve evlatlarına her zaman destek olan ailelerimize teşekkür ediyorum" sözleriyle katkı sağlayanları takdir etti.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Boyraz, gençlerin eğitim hayatlarında daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan şampiyon gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Program, başarılı öğrencilere tabletlerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Etkinlik, belediyenin ücretsiz eğitim hamlesinin somut bir sonucu olarak kayda geçti ve katılımcılara moral verdi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAFER BOYRAZ, KÜLTÜREVLERİ’NİN ÜCRETSİZ LGS VE YKS HAZIRLIK...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAFER BOYRAZ, KÜLTÜREVLERİ’NİN ÜCRETSİZ LGS VE YKS HAZIRLIK KURSLARINA KATILARAK BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİYLE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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