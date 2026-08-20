İstanbul'un toplu taşımasında ilk 7 ayın bilançosu: 82 bin 582 araca ceza

Denetim raporu:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk yedi ayında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimler 1 Ocak - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve şehir içi ulaşımda uygulanan kontrollerin bilançosu paylaşıldı.

Denetimin kapsamı:

Bu dönemde toplam 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüs kontrol edildi. Kontroller, araçların teknik uygunluğu, sürücü belgeleri ve mevzuata uygunluk başta olmak üzere çeşitli kriterler çerçevesinde yapıldı.

Cezai işlemler ve sonuç:

Denetimler sonucunda 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücüsü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. Böylece cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısı toplam 82 bin 582 oldu.

Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, yolcu güvenliği ve trafik düzeninin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

İstanbul’da toplu taşıma denetimi: 82 bin 582 araca ceza